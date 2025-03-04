「大波man」石房有不小心駕駛罪成罰2100元 (17:00)

被告石房有無法律代表，他自行求情稱育有3名子女，3人皆在求學階段；他打3份工，月入3至4萬元，是家中唯一經濟支柱。控方審訊時呈上事主的行車記錄儀，並傳召事主作供。

裁判官引述控方案情指，2024年5月8日約晚上7時17分，被告在灣仔告士打道東行線駕駛私家車至華潤大廈附近，事主首先留意到被告車輛時，前方有3至4秒距離，被告在左一線慢駛，並亮起右指揮燈準備切入左二線。惟被告車輛突然轉出，事主響咹急煞車，兩輛車最近只有半米。

被告作供辯稱其車輛切線時與事主車輛有足夠安全距離，當時交通繁忙，其中3條線道均塞車。被告又指事主車輛超速，無減速讓他切線，才導致事主急煞停。裁判官分析指，從記錄儀可見事主沒有超速，被告在左一線慢駛實際令線道阻塞，他有足夠空間轉入，而事發後被告繼續駕駛離開現場。

裁判官接納事主為誠實可靠證人，其供辭與錄像大致脗合，在被告盤問下直接回答、堅決反對。相反被告不斷為自己開脫，違背事實、不合常理。裁判官考慮所有因素後裁定被告罪成，基於他過往無交通定罪紀錄、事件中車輛無碰撞，判罰款2,100元。