反恐條例第二案｜警員稱羅湖爆炸案當日女被告曾現身車站　第三被告草擬聲明承認責任 (16:31)

本案涉及2020年2月2日羅湖炸彈案，警員溫文鏡負責調查閉路電視片段。溫表示，從片段認出女被告楊怡斯中午12時步出寓所，下午3時和一名男子登上羅湖方向的列車，並在羅湖站下車；不久港鐵職員拾獲冒煙物品，相信是炸彈。溫稱從髮型、步姿和衣著認出楊，亦在楊的寓所檢取相似衣物。

控方展示涉案Telegram群組，成員包括被告何卓為、李嘉濱、吳子樂和張家俊等，楊怡斯被指以網名「叉雞飯」擔任群組管理員。根據呈堂對話，吳的帳號以「九十二籤」名義發表草擬聲明，當中承認羅湖炸彈的責任，題為「致大陸喪屍」。張的帳號問「致林鄭老母會唔會好啲？」，吳稱「咁寫多個po……之後仲想出多個po ×狗」。

吳子樂其後發表另一篇聲明，表示羅湖炸彈只是警告，其他交通工具都可能有炸彈，促請政府封關、削減警隊開支及「清算藍絲醫護」。疑為楊怡斯的帳號不認同清算醫護，但同意將部分訴求，換成在解放軍醫院建立醫療中心，稱「對住佢哋好似街市買餸咁講價……最好叫個高價，保住手足不被秋後算帳」。

庭上所見，群組流傳一張疑似爆炸裝置的照片，和羅湖檢獲的引爆裝置相似。群組成員曾討論敲碎「中旅巴」的玻璃和弄穿車軚。楊怡斯的帳號疑提議「倒糖落油缸」，李嘉濱則建議「塞TATP」。溫文鏡作供時確認，涉案宏創坊單位藏有炸藥TATP。聆訊明續。