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兩懲教助理代犯買煙縱容用手機　官稱囚犯是主腦 (16:10)

兩名懲教助理涉縱容塘福懲教所一名囚犯使用手機，並為對方引入非署方指定牌子的香煙。其中一人已認罪，另一懲教助理連同該囚犯及協助買煙的釋囚不認罪受審，3人早前被裁定兩項串謀公職人員行為失當罪成，還押至今日（4日）於區院作求情。其中一名被告涉在獄中使用手機，並指示懲教助理幫他解決手機通訊問題，辯方求情稱他罪責較同案兩名懲教助理為低，惟法官反駁指該名被告才是案中主腦。法官將案件押後至4月8日判刑。

3名作求情的被告分別為一級懲教助理楊敬倫、在囚者王帝俊（又名劉燕俊）和釋囚張銳明；同案兩名已認罪被告為二級懲教助理李浩維和釋囚林翰祺，早前分別被判囚7個月及6個月。據控方案情，事發於2020年7月至10月間，楊負責管理的囚犯當中包括王及張。王向楊透露因信號接收問題，未能致電他人，後來楊為王向電訊公司查詢；林獲釋後為王增值電話儲值卡。另一宗事件為張獲釋後，串通李為王引入非懲教署替定牌子的哈密瓜口味香煙。

辯方稱採納書面求情內容，另就被告王帝俊補充求情指，王的罪責較同案的楊敬倫及李浩維為低，惟法官謝沈智慧反駁指，王指示楊及李替他做事，王才是案中主腦，況且王在服刑其間干犯案件，應屬加刑因素，辯方聽後表示同意法庭的看法。

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