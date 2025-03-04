兩懲教助理代犯買煙縱容用手機　官稱囚犯是主腦 (16:10)

3名作求情的被告分別為一級懲教助理楊敬倫、在囚者王帝俊（又名劉燕俊）和釋囚張銳明；同案兩名已認罪被告為二級懲教助理李浩維和釋囚林翰祺，早前分別被判囚7個月及6個月。據控方案情，事發於2020年7月至10月間，楊負責管理的囚犯當中包括王及張。王向楊透露因信號接收問題，未能致電他人，後來楊為王向電訊公司查詢；林獲釋後為王增值電話儲值卡。另一宗事件為張獲釋後，串通李為王引入非懲教署替定牌子的哈密瓜口味香煙。

辯方稱採納書面求情內容，另就被告王帝俊補充求情指，王的罪責較同案的楊敬倫及李浩維為低，惟法官謝沈智慧反駁指，王指示楊及李替他做事，王才是案中主腦，況且王在服刑其間干犯案件，應屬加刑因素，辯方聽後表示同意法庭的看法。