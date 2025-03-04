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八達通App最快下半年推日本跨境付款　最快今月增內地叫網約車功能 (15:25)

八達通今日（4日）舉行傳媒聚餐，公布今年內將推出至少4項新服務，其中最快今年第三季會將八達通App的跨境支付服務擴展至日本，日後市民用八達通App掃描日本商戶所使用的當地支付平台二維碼，便可直接以手機八達通或電子錢包內的港元餘額兌換成日圓付款。另外，八達通App今年內亦會推出P2P支付功能，容許手機八達通及實體八達通用戶之間，透過手機的NFC功能或在App內輸入資料，互相轉帳餘額。

八達通消費業務及產品總監葉勁生指，目前正與日本當地多間支付平台商討，目標是可與當地覆蓋率較高的平台合作，令市民到日本可以八達通消費。現時八達通亦有接通泰國支付系統PromptPay、韓國ZeroPay等，惟用戶需先充值八達通錢包，付款時會由錢包餘額扣款。葉勁生指，今次與日本支付商合作，期望可做到直接從手機八達通扣錢，當中有技術難度，但八達通正探討如何克服。至於會否有交易金額上限，葉勁生指需按照當地法規，但原則是希望上限愈高愈好。

針對P2P支付功能，葉勁生指，手機八達通用戶間預計可利用NFC功能互相轉帳餘額，手機八達通及實體八達通之間料可透過在手機拍實體卡的方式處理，而兩張實體八達通卡之間則可在App內輸入八達通卡號碼或個人資料等實現。

另外，八達通交通業務主管鄧翠珊透露，最快今月及下月或會在App內推出「八達通call車易」功能，方便市民在內地叫網約車，正與內地技術平台合作，接通內地多間網約車平台，如滴滴、曹操出行等。用戶體驗上會與市民使用現有網約車平台一樣，同樣有導航地圖，方便市民選擇上車及下車點，並可在手機上以八達通支付。

鄧翠珊又提到，今年第二至三季會推出全新的遊客版「全國通」，該卡除可照舊在香港使用外，亦有全國通功能，在內地及澳門亦可使用。日後旅客如盼「一程三站」，即同時到香港、內地及澳門旅遊，以一張遊客版全國通便可搭三地公共交通工具，毋須同時買港版遊客版八達通及現有全國通。

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