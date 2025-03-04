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退休漢不滿牙醫治療刺傷對方　判囚2年2個月 (14:02)

一名牙醫晚上在其位於黃大仙東頭（二）邨的診所外，正準備關門期間，被一名六旬退休漢拿著利剪，從後刺傷牙醫的耳背及背部。六旬漢被捕後聲稱，他接受該名牙醫治療後的一個月內持續感到痛楚及不適，才襲擊對方。六旬漢今日（4日）於區院承認一項有意圖而傷人罪，法官判刑指出，案發時被告在診所門外徘徊多時，明顯有計劃犯案，被告只是片面認為事主的醫德不負責任，法庭不接納他受挑釁才犯案，經考慮後判處被告入獄2年2個月。

被告袁柏鴻（現69歲，報稱退休）。法官在休庭前告誡被告，遇上治療問題時不應訴諸武力，應該循牙醫管理委員會作出投訴及待委員會跟從。

案情指，劉姓事主為一名牙醫，劉於黃大仙東頭（二）邨內經營一所牙醫診所，被告曾經在案發時的一個月內接受劉的治療。2023年8月26日晚上10時許，劉在其診所門外準備關門及離開時，被告突然從後出現，並用一把剪刀刺傷劉的右耳背及背部靠近頸的位置，劉抵擋被告攻擊及呼叫救命。

一名男途人聽到尖叫聲後趕到現埸，他見狀後著被告停手，被告回答「係私事」，男途人遂報警。其後被告逃跑回他居住的富東樓，警員於該樓大堂內截停被告。他在警誡下稱，他同日購買涉案剪刀後，晚上在劉的診所外徘徊，待對方離開時施襲。被告亦指，犯案原因是他接受劉治療後的一個月內持續感到陣痛及不適。事發後劉被送院治療，劉的右耳有2厘米裂傷、右上背有半厘米的刺傷，在傷口縫合後的當日出院。

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