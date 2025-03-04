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土拓署項目承辦商副總經理涉受賄200萬助分判商入標　廉署起訴4人 (14:00)

土木工程拓展署一個將軍澳工程項目的承辦商前副總經理，涉嫌與分判商協議助其取得該項目的分判合約後接受賄款200萬元，早前被控「串謀使代理人接受利益」罪，廉署昨（3日）以同罪加控另外兩人。

被告許文舉（41歲）、吳官勝（61歲），去年9月被控一項「串謀使代理人接受利益」罪。廉署昨以同罪加控另外兩名與分判商相關人士，分別為恒佳工程董事兼股東吳國希（74歲），以及商人黎偉強（47歲）。二人獲准保釋，案件明日（5日）在東區裁判法院提訊。控方將申請合併兩宗案件並轉介區域法院答辯。

案發時，許文舉為中鐵十五局集團有限公司（香港代表處）副總經理，負責公司在香港的工程項目；而恒佳工程由吳國希成立，案發時吳官勝為恒佳工程的營運者，商人黎偉強則是兩人同夥。自2022年5月起，中鐵十五局與另一間建築公司合作，承辦土拓署於將軍澳一個工地平整及基礎設施工程項目，許文舉作為代表加入該項目的管理委員會，負責審批分判合約標書及相關監督事宜。

吳國希及黎偉強涉嫌於2022年7月至11月期間，與許文舉及吳官勝達成協議，許文舉同意從吳官勝接受200萬賄款，以協助恒佳工程取得項目中的斜坡及泥釘工程分判合約。

廉署調查後發現，若非許文舉向管理委員會推薦，恒佳工程並不會獲邀入標。恒佳工程在投標期間曾獲許文舉提供意見及協助，惟其入標價並非最低，最終未能取得該合約。

相關字詞﹕編輯推介 土拓署 法庭 廉政公署

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