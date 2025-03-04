興田邨爆炸案單位損毁嚴重　大廈食水煤氣仍暫停 (12:19)

居於對面單位受驚送院76歲姓李老翁，檢驗後已出院，他指當時在單位內關上大門，突聽到爆炸巨響，強烈氣流湧出，該單位大門飛脫，屋內雜物撞向他的鐵閘大門，由於聞到濃烈煤氣味，感到心口痛，送院檢查後傍晚已出院。

李憶述昨早約10時許已聞到煤氣味，其後得知上層住戶已報警，警察與消防員在上下數層拍門尋找煤氣來源，而事發單位多次均無人應門，消防更一度懷疑是上層泄漏，至中午他仍未見有煤氣公司職員。當發生爆炸後，多名消防員入屋將男戶主救出，見他當時已無反應。

李伯指，事發單位一家四口約2至3年前搬入，兩夫婦與兩子女同住，男戶主少與鄰居打招呼，早前兩名子女疑已搬走，近日男戶主時常逗留在家，其妻則每日均會外出上班，但約3日前開始無出入。而日前突有陌生大漢到事發單位拍門，他曾向對方查問，懷疑是收數公司職員。

另一名黃婆婆居於事發單位斜對面，她說爆炸一刻聽到巨響，在屋內也感到震動，至今驚魂未定。她又稱昨日見消防與警察努力尋找漏氣源頭，其後見有煤氣公司職員到場聲稱前來檢查，未幾就發生爆炸。

現場所見，涉事單位損毁嚴重，大門、鐵閘、房門均告飛脫，屋內傢俬破損，牆壁石屎剝落。