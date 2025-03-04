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啟德體育園開幕禮疑有「後門黨」　羅淑佩：事件「瑕不掩瑜」或屬「忙中有錯」 (11:33)

啟德體育園上周六（1日）舉行開幕禮，據報有人收費帶客「走後門」。文體旅局長羅淑佩今早（4日）在港台節目稱，事件規模不大，形容「瑕不掩瑜」，局方將考慮工作人員通行證實名制等措施。她又稱已收到不少租場申請，對營運有信心，但未透露預計何時回本。

羅淑佩表示，政府及體育園高層非常重視事件，已即時聯絡警方處理。她稱除擔心票務問題，違規入場的觀眾沒有通過安檢是「好大問題」。被問事年是否涉及保安系統漏洞，她強調體育園設閉路電視和保安，事件或屬「忙中有錯」，局方會認真堵塞漏洞。羅淑佩又稱，事件涉及工作人員通道，票務實名制未必可以應用，但會考慮工作人員通行證實名制、人面識別等，惟因大型表演有不少臨時工作人員，仍需與不同主辦方洽談。

問及預計體育園何時收支平衡，羅淑佩稱管理公司負責營運，她不方便透露何時回本，加上行業心態、市民消費模式有變，需重新審視體育及演藝活動比例，但對營運有信心，熱門時段已收到不少租場申請，「甚至有得揀」；而政府對管理公司設有績效指標（KPI），如舉辦體育活動日數，但視乎實際情况有微調空間。羅淑佩又說，收到體育界反映訓練場地不足，她認為園區有潛質為冰球、足球等提供訓練場地。

體育園昨公布體育設施收費，有意見稱高於康文署收費水平，羅淑佩說康文署場地要照顧所有市民，但體育園定位不同，較少用於日常訓練，設備也較先進，「認真跑友可能希望畀少少錢」提升練習配套。

對於意見稱需改善場館音響，羅淑佩稱曾在場內「周圍行」，覺得整體可以接受，並稱在日後的大製作中，當有豐富經驗的國際級團隊來港，將有更多時間調整音響。

旅發局削資兩成　羅淑佩：旅發局「鬥志好強」

新一份《財政預算案》削減旅發局撥款近兩成至12.35億，羅淑佩日前稱盼旅發局精準制定宣傳策略。她在節目解釋，根據文體局方、旅遊事務署和議員觀察，過往幾年「錢用咗唔少」，但可以更集中、以更新穎方式宣傳。她又稱旅發局有一定儲備，也有商業贊助等資源，支持各局自我鞭策，旅發局現在「鬥志好強」。

預算案提出郵輪在淡季停泊啟德碼頭可享65折優惠，羅淑佩說已就折扣幅度諮詢多間船公司，而周邊港口也有類似優惠，相信有一定吸引力。另外，高爾夫球巡迴賽「LIV Golf」將於本月回歸香港，羅淑佩稱去年活動首次在港舉辦時，每個旅客人均消費近1.8萬港元，高於平均水平，盼可長期合作。

相關字詞﹕編輯推介 啟德體育園 羅淑佩 文體旅局 財政預算案2025

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