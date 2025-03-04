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新光落幕 光影長留 (00:44)

屹立北角半世紀嘅新光戲院走到最後。劇目《小平你好》成告別之作，昨晚（3日）7時半開場，表演約昨晚11時結束後，由「盛世天」戲劇團創辦人、營運新光戲院約13年的李居明、藝人薛家燕、八和會館主席兼粵劇名伶龍貫天、電影界黎筱娉在新光戲院的劇場內主持落閘關燈儀式，他們於今日（4日）凌晨約12時15分拉下手掣，霓虹燈招牌、波波燈逐一關燈，閘門徐徐落下。李居明指，新光雖不在，但新光承載的精神永長存

由1972年起接手營運新光的新光戲院大劇場結業，並於晚上約10時半收起「全院滿座」旗，今日凌晨時分進行落閘及關燈儀式。

劇目《小平你好》成告別之作，昨晚大批市民及演藝界人士到場見證，包括藝人黃夏蕙、江美儀、米雪、薛家燕，以及八和會館主席龍貫天等。

昨晚上約9時，大批市民在等候馬路時拍照，約10名警員在英皇道一帶馬路維持秩序，亦有近百人擠滿戲院內外「打卡」。六旬粵劇導師方女士，在新光戲院表演及領隊約20年。方形容新光戲院結業「絕對是粵劇界遺憾」，指新光戲院是本港碩果僅存的老派粵劇場地，不解政府為何不收購新光戲院，「要重新搞個有這樣質量、這樣好的粵劇表演場地，需要好多時間建造」。

有七旬粵劇迷梁女士每月至少到訪新光戲院一次，昨日專程由觀塘到新光戲院，指新光戲院捱過數次結業危機，對現在新光戲院終須結業大感可惜，日後需到西九戲曲中心欣賞粵劇，惟交通不及新光戲院方便，需轉乘屯馬線。她笑言，周二要返早班，但不論多晚拉閘，也要留到最後，見證結業一刻。

戲院內有不少特色裝置及家具，本報向康文署查詢，康文署博物館會否有意收納。康文署周一（3日）回覆，「如擁有人有意向康文署轄下博物館提出捐贈建議，博物館將會樂意按蒐集館藏的程序考慮。」

相關字詞﹕編輯推介 新光戲院 粵劇 李居明

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