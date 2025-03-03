「二代美國隊長」司法覆核不獲減刑決定被駁回　官下令須支付部分訟費 (18:43)

該宗司法覆核的申請人為馬俊文，由大律師關文渭代表；答辯人為懲教署長，由資深大律師呂世杰代表。法庭早前裁決指，馬俊文在得悉委員會認為他不利於國安後，獲得足夠且合理的時間準備其申述，懲教署長經過仔細觀察其申述才得出相關決定，沒有出現程序不公，故駁回馬的覆核。

法官李運騰於判辭指，去年12月法庭批准馬一方就懲教署有否程序不公而提出覆核許可，最終駁回覆核，但不作訟費命令，馬的訟費則根據法援署的《法律援助規例》進行評定。同月，律政司要求法庭更改訟費命令，要求就司法覆核案及更改訟費的申請獲得訟費。

判辭指，法庭考慮相關法律原則，即未能獲批覆核許可的申請人通常不會被命令向答辯人支付訟費，使申請人能夠在無需擔心的情况下尋求救濟，惟另一方面是基於公平因素下，訴訟中勝訴方有權獲得訟費。李官指出，法庭於去年10月22日至23日就司法覆核展開聆訊，馬一方提出的其中5項理據不獲批覆核許可，僅就程序不公的理據獲批覆核許可。

李官續指，雖然該宗司法覆核存在公共利益，即該案是首宗牽涉《維護國家安全條例草案》的司法覆核申請，以及判辭將有助公眾正確理解懲教署處理類似個案時的程序，而馬亦僅就一個理據提出覆核，惟法庭使用相當大的時間處理該項理據。綜觀所有因素後，法庭下令馬就申請覆核、開庭聽取陳詞程序向律政司支付一半訟費，是次更改命令之訟費則須全數支付。