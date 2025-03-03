明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案︳控方結束24日盤問　黎認欲藉文章促請拜登對華強硬 (18:41)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（3日）午續審。控方就3罪向黎指出，2019年4月至2021年6月期間，黎與一眾《蘋果》高層、助手Mark Simon等人串謀發布煽動刊物；在《國安法》實施後另與高層、陳梓華、李宇軒、劉祖廸等達成犯罪協議，請求外國對中港實施制裁或敵對行動。黎一概否認前述指控，分別指協議不存在，指控方「一派胡言」。控方結束24日盤問，副刑事檢控專員周天行與黎互説「謝謝」。

控方另圍繞黎智英要求美國撤銷香港特殊地位一事提問，並展示2020年7月黎與助手Mark Simon的信息，Simon引述美國時任國務卿蓬佩奧助理Mary Kissel提到「他們感到有點困惑，因一些新聞報道說你不希望美國切斷與香港所有聯繫」。黎回覆指原先認為美國不須撤銷香港特殊地位，因《國安法》下香港無論如何都完蛋，但經過思考，他認為美國做得對，一旦美國與中國脫鉤，更易迫使中國滿足美國要求。

黎承認當時支持美國這樣做，Mary Kissel透過Mark Simon提問，再由Simon轉述自己的意見。控方問黎是否希望措施延續？黎否認稱措施當時已實行，法官李運騰補充，或許「延續」非最準確的字眼，問黎的意思是否指若然中國沒有達到美國要求，香港將不能恢復其特殊地位，黎回應稱他無在信息說，但可以這樣理解。控方指，黎尋求美國對中港作敵對行動，間接作出建議，為美國利益著想，相反犧牲香港利益？黎一概否認，稱他是為香港的自由而戰。

同年11月29日黎撰寫的文章〈天下圍中 拜登騎虎難下〉，翌日文章翻譯成英文發布，中文版中指「拜登倘能拿香港的法治、自由和新疆的人權狀况為談判的先決條件，那就功德無量了」。黎確認透過文章促請拜登繼續特朗普對華的強硬手段。控方結束盤問後，辯方希望將案押後至周三（5日）以整理文件，料覆問可於周四前完成，法官提醒雙方此期間思考需時多久準備陳辭。審訊周三續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 港區國安法 蘋果日報

上 / 下一篇新聞