黎智英案︳控方結束24日盤問　黎認欲藉文章促請拜登對華強硬 (18:41)

控方另圍繞黎智英要求美國撤銷香港特殊地位一事提問，並展示2020年7月黎與助手Mark Simon的信息，Simon引述美國時任國務卿蓬佩奧助理Mary Kissel提到「他們感到有點困惑，因一些新聞報道說你不希望美國切斷與香港所有聯繫」。黎回覆指原先認為美國不須撤銷香港特殊地位，因《國安法》下香港無論如何都完蛋，但經過思考，他認為美國做得對，一旦美國與中國脫鉤，更易迫使中國滿足美國要求。

黎承認當時支持美國這樣做，Mary Kissel透過Mark Simon提問，再由Simon轉述自己的意見。控方問黎是否希望措施延續？黎否認稱措施當時已實行，法官李運騰補充，或許「延續」非最準確的字眼，問黎的意思是否指若然中國沒有達到美國要求，香港將不能恢復其特殊地位，黎回應稱他無在信息說，但可以這樣理解。控方指，黎尋求美國對中港作敵對行動，間接作出建議，為美國利益著想，相反犧牲香港利益？黎一概否認，稱他是為香港的自由而戰。

同年11月29日黎撰寫的文章〈天下圍中 拜登騎虎難下〉，翌日文章翻譯成英文發布，中文版中指「拜登倘能拿香港的法治、自由和新疆的人權狀况為談判的先決條件，那就功德無量了」。黎確認透過文章促請拜登繼續特朗普對華的強硬手段。控方結束盤問後，辯方希望將案押後至周三（5日）以整理文件，料覆問可於周四前完成，法官提醒雙方此期間思考需時多久準備陳辭。審訊周三續。