學生輸錢毆雀友致盲　判入教導所 (16:21)

被告為溫知新（17歲、學生）。法庭早前已為被告​索取​教導所報告。辯方今在庭上指，被告已意識到自己的行為問題，而且他已還押多時，希望法官判刑時考慮這點。陳官表示，被告已接受態度及行為評估，顯示他適合被判入教​導所，亦考慮他已被還押一段時間，決定接納報告建議，判處被告入教​導所。同案另一被告趙俙迪（19歲，報稱倉務員）上月已被判入獄6年。

案情指，17歲事主2023年4月18日凌晨獲邀到大角嘴福昌工廠大廈一間「派對房間」打麻將。事主在麻將局贏了500元，又在隨後卡牌遊戲贏錢，要求趙付錢。聚會結束後，趙等人離開，事主與另外二人在單位睡着，其間事主因劇痛而醒來，看見趙用鐵通打他。事主恢復意識時，發現錢包內1.2萬元不翼而飛。溫手持短刀指向事主友人的頸部，自稱受人指使。趙被捕後，在警誡下稱不滿事主贏錢後表現風騷。