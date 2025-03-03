學生輸錢毆雀友致盲　判入教導所 (16:21)

兩名分別為倉務員及學生的10多歲青少年前年因不滿一名17歲少年打麻將贏錢後態度「得戚」，分別以鐵通襲擊少年致他左眼失明和用刀架於在場其他人的頸，又搶走男生1.2萬元。二人早前承認搶劫罪和意圖導致身體受嚴重傷害而傷人兩罪。高院法官陳慶偉今（3日）判學生入教導所，指從更生角度來看，讓他在該處接受紀律訓練，比在獄中服刑更有利。
被告為溫知新（17歲、學生）。法庭早前已為被告索取教導所報告。辯方今在庭上指，被告已意識到自己的行為問題，而且他已還押多時，希望法官判刑時考慮這點。陳官表示，被告已接受態度及行為評估，顯示他適合被判入教導所，亦考慮他已被還押一段時間，決定接納報告建議，判處被告入教導所。同案另一被告趙俙迪（19歲，報稱倉務員）上月已被判入獄6年。
案情指，17歲事主2023年4月18日凌晨獲邀到大角嘴福昌工廠大廈一間「派對房間」打麻將。事主在麻將局贏了500元，又在隨後卡牌遊戲贏錢，要求趙付錢。聚會結束後，趙等人離開，事主與另外二人在單位睡着，其間事主因劇痛而醒來，看見趙用鐵通打他。事主恢復意識時，發現錢包內1.2萬元不翼而飛。溫手持短刀指向事主友人的頸部，自稱受人指使。趙被捕後，在警誡下稱不滿事主贏錢後表現風騷。