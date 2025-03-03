反恐條例第二案｜女被告家中搜出美國國旗及光時旗　疑曾稱可印警員資料派發 (16:20)

控方就其中7名被告的舉證大致完畢，今日展開第五被告楊怡斯的控方案情。警員楊竣傑供稱，2020年3月7日跟隨隊伍前往楊怡斯的油塘寓所，表明警察身分後不獲回應，遂爆門入屋。楊怡斯在浴室表示正沐浴，待楊怡斯穿上衣服後，警員才入屋拘捕。

楊竣傑負責處理油塘寓所的證物，他稱入屋搜出一支美國國旗、一支印有「光時」口號的旗幟、兩支硫酸、34支生理鹽水、防毒面具、濾芯、行山杖和單車鎖等。庭上展示楊怡斯的個人物品，包括英國一所大學的學生證、港大專業進修學院學生證和回鄉證等。

負責檢取本案閉路電視片段的警員溫文鏡表示，他觀看2020年1月至2月的宏創坊片段，憑髮型、眼眉、外套和帽子認出楊怡斯在涉案單位出入數次，並與同案被告何卓為和李嘉濱交流。此外，他認出楊怡斯3月6日晚上經過深水埗巴域街公園，手持內有紙鶴的袋子。

各人涉計劃在3月8日悼念周梓樂時引爆炸彈。根據Tg群組「烘焙同好會0.3」3月6日的對話，疑為被告吳子樂表示「問題係個remote嘅火唔夠點著，咁都燒唔著間屋」。疑為楊怡斯的帳號發送紙鶴照片，表示「我依邊已有少量紙鶴」，可以交予另一成員，又指「我聽日印埋啲狗嘅資料」。吳的帳號回覆「掂，之後由街坊派」。聆訊明續。