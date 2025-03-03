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5間的士車隊登場　部分網約價較咪表價貴一至三成　首隊本月底開始投入服務 (15:37)

5間早前獲發牌之的士車隊今日 （3日）舉行啟動禮，向公眾展示旗下的士車款，5間車隊的士均採用紅色以外的車身設計，泰和車行車隊採用橙色，並取名為「JOIE樂行」；星群的士為白色及紅色；CMG Fleet Management Limited的「Amigo」車隊則為螢光粉紅色及藍色；新科發展的「大黃鋒」為橙紅色及黃色，Big Boss Taxi車隊的豪華車型將為全黑色，其餘的士為深紅色。收費方面，星群的士透露網約價將較咪表貴10至20%，「大黃鋒」則稱繁忙時間會貴3成，其餘車隊無透露細節，指會視乎市場定價。 最快投入服務的車隊據悉為泰和車行的「JOIE樂行」，料今月底營運。 

泰和車行車隊「JOIE樂行」規模達800輛，其中包括400輛豪華的士、100輛無障礙的士， 預計投入運作初期，大約480輛的士投入服務。董事總經理伍海山指，車身採用橙色盼為乘客提供新鮮感，車隊名字寓意盼令乘客搭得開心，收費水平仍需研究，會盡量貼近大眾。伍海山又指，凡加入車隊的司機均需通過教車師傅面試，司機管理設獎罰制，評分好司機可獲獎金及禮品。

星群的士執行董事鄭敏怡指，其車隊為唯一齊集市區、新界及大嶼山的士的混合車隊，車隊規模425輛的士，期望5年內可增至5000輛。她指，車隊夥拍港大，以人工智能模式派單，確保乘客可最快召到車，市民可經其自家應用程式召車，現時會員數目已達16萬。

「Big Boss Taxi」 車隊營運經理趙晉豪指，其車隊會有300輛車，特色為當中30輛為提供「老闆感」的豪華型的士，車上座椅會有按摩功能，目標令乘客「忘記坐緊的士」，收費會參考現時網約車平台的豪華車型定價。「Amigo」車隊營運經理唐子濤指，車隊規模1000輛，其中400輛為全新電動車，仍在研究收費水平，形容會盡量「做好性價比」。至於「大黃鋒」車隊則將推出1000輛電動的士，車頭設計會參考內地，設屏幕顯示司機資料及導航地圖，並支援泰文、阿拉伯文、韓文。上述3隊車隊料7月營運。

施政報告早前稱鼓勵的士車隊提供阿拉伯語資訊，泰和「JOIE樂行」、Big Boss Taxi 今日均表示，其自家召車應用程式支援阿拉伯語。 

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