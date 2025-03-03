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中年漢被追債圍毆後亡　3男謀殺及誤殺罪脫　襲擊罪成各判囚15個月 (15:32)

中年漢5年前被發現伏屍油麻地咸美頓街公園，3名男子涉因追債而禁錮及襲擊事主，同被控謀殺罪；3人否認控罪後受審，7男陪審團今日（3日）於高院退庭商議逾兩小時後，一致裁定3名被告的謀殺及誤殺罪均不成立，作為交替控罪的襲擊致造成身體傷害則罪名成立。法官判刑指出，3名被告沒有對事主作出致命攻擊，惟考慮事主身上的傷勢和案情涉及圍毆事主，判處3人入獄15個月。

3名被告高勝源（現年28歲，下同）、張紹強（30歲）及譚卓才（36歲）被控於2020年8月8日，在香港謀殺男子陳志輝（終年44歲）。3人聞判後表現激動，掩面拭淚，並在陪審團離席時向他們點頭。

控方於3人就襲擊致造成身體傷害罪成後，指3人過往均有定罪紀錄，其中高及張曾干犯爆竊，譚曾犯刑事損壞罪。辯方求情則指，從陪審團裁決可見，陪審團接納被告沒有意圖令事主死亡，被告沒有使用武器襲擊事主，並指3人自2020年8月起因為本案而被還押，至今還押日子約4年半，考慮襲擊致造成身體傷害罪的最高監禁刑期為3年，3人還押日子超過可被判處的最高刑期。

法官陳嘉信判刑指，3名被告沒有對事主作出致命攻擊，惟考慮3人拍攝襲擊事主的片段內容、事主身上的傷勢、案情涉及圍毆事主，以及3人沒有任何值得減刑因素，故判處3人囚15個月。辯方提出法庭可宣判3人當埸獲釋，惟陳官表示最早獲釋日期應由懲教署所決定。

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