中年漢被追債圍毆後亡　3男謀殺及誤殺罪脫　襲擊罪成各判囚15個月 (15:32)

3名被告高勝源（現年28歲，下同）、張紹強（30歲）及譚卓才（36歲）被控於2020年8月8日，在香港謀殺男子陳志輝（終年44歲）。3人聞判後表現激動，掩面拭淚，並在陪審團離席時向他們點頭。

控方於3人就襲擊致造成身體傷害罪成後，指3人過往均有定罪紀錄，其中高及張曾干犯爆竊，譚曾犯刑事損壞罪。辯方求情則指，從陪審團裁決可見，陪審團接納被告沒有意圖令事主死亡，被告沒有使用武器襲擊事主，並指3人自2020年8月起因為本案而被還押，至今還押日子約4年半，考慮襲擊致造成身體傷害罪的最高監禁刑期為3年，3人還押日子超過可被判處的最高刑期。

法官陳嘉信判刑指，3名被告沒有對事主作出致命攻擊，惟考慮3人拍攝襲擊事主的片段內容、事主身上的傷勢、案情涉及圍毆事主，以及3人沒有任何值得減刑因素，故判處3人囚15個月。辯方提出法庭可宣判3人當埸獲釋，惟陳官表示最早獲釋日期應由懲教署所決定。