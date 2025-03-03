黎智英案︳曾於節目提「dismember」中國　黎智英否認倡分裂中國　僅指中國不屬國際社會 (15:07)

控方續就《港區國安法》實施後黎智英被指勾結的言行盤問。據控方資料，2020年11月29日，美國記者紀思道（Nicholas Kristof）在「Live Chat」提到，有人把美國替香港及黎智英發聲，視為西方分裂（dismember）中國的嘗試，他對這些錯誤論述感到擔憂。當時黎回應稱，有關論述並非完全錯誤，又說若把自由世界「非常危險」的理念傳入中國，「it definitelty can dismember（那就必定能分裂）」。

在法官李運騰詢問下，黎智英解釋，當時希望在節目指出，中國跟西方國家價值觀有別，因此並非國際社會成員。之後李官提醒，「dismember」即促使國家分裂的意思；黎聞言後稱，當時以為「dismember」一詞跟中國作為國際社會成員有關，並在節目談及相關議題，否認主張西方分裂中國。

另外，在同年12月1日播出的「Live Chat」，黎智英指出，美國拜登政府應意識到必須強硬對付中共，不應採用姑息、軟弱的態度，又謂當美國與中國打交道時，可把香港和維吾爾人的人權議題作為談判前提。在控方盤問下，黎否認要求拜登跟隨特朗普的步伐和尋求敵對行動，稱任何國家與其他國家打交道時態度都應強硬。

同日，黎接受《霍士財經網》訪問時談及同樣議題。控方問，黎是否敦促中國在貿易協議上屈服於人權問題？黎否認，重申只想香港法治受到保護。