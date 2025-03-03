明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

廉署去年接2058宗貪污投訴按年升3%　陳智思：貪污情况繼續有效受控 (13:35)

廉政公署去年接獲2058宗貪污投訴，按年升3%。當中207人被檢控、涉及104宗案件；119人被定罪。涉及政府人員的貪污投訴有480宗，按年升6%，當中以涉及警方的投訴佔最多，其次為懲教署。去年共16名公務員涉貪污或其他違法行為被檢控。審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思說，本港貪污情况繼續有效受控，雖然整體去年接獲的貪污投訴較前年增加，但不應單比較兩年數字，就認為本港貪污情况變差，又稱投訴案例增減受不同原因影響。

監督廉政公署工作的四個獨立諮詢委員會今日匯報2024工作。廉署去年接獲44宗涉及懲教署的貪污投訴，陳智思說，雖然相關投訴比過往有明顯增加，但相關檢控數字一直處於低位，2024年的檢控個案是0宗，顯示情况未有特別惡化。他又指出，44宗投訴中，有10宗由懲教署轉介，反映目前制度上有方法可識別懷疑貪污情况。

去年有140宗針對公營機構的貪污投訴，按年增26%，當中以涉醫管局的佔多，涉港鐵及馬會的投訴則分別增2.75倍及兩倍。陳智思稱，雖然涉港鐵及馬會的投訴數字增幅大，但實際上兩者基數均十分低，前一年的投訴同是單位數，而有關投訴主要針對行政及人事管理，並非針業務或服務的投訴。

涉及私營機構的投訴則有1438宗，按年跌0.1%，最多投訴3個界別分別樓宇管理、建造業和金融及保險業。

相關字詞﹕編輯推介 廉政公署

上 / 下一篇新聞