廉署去年接2058宗貪污投訴按年升3%　陳智思：貪污情况繼續有效受控 (13:35)

監督廉政公署工作的四個獨立諮詢委員會今日匯報2024工作。廉署去年接獲44宗涉及懲教署的貪污投訴，陳智思說，雖然相關投訴比過往有明顯增加，但相關檢控數字一直處於低位，2024年的檢控個案是0宗，顯示情况未有特別惡化。他又指出，44宗投訴中，有10宗由懲教署轉介，反映目前制度上有方法可識別懷疑貪污情况。

去年有140宗針對公營機構的貪污投訴，按年增26%，當中以涉醫管局的佔多，涉港鐵及馬會的投訴則分別增2.75倍及兩倍。陳智思稱，雖然涉港鐵及馬會的投訴數字增幅大，但實際上兩者基數均十分低，前一年的投訴同是單位數，而有關投訴主要針對行政及人事管理，並非針業務或服務的投訴。

涉及私營機構的投訴則有1438宗，按年跌0.1%，最多投訴3個界別分別樓宇管理、建造業和金融及保險業。