財政預算案2025｜陳茂波：無預留資金予交椅洲人工島進一步研究 (13:05)

陳茂波稱，未來幾年的住宅土地供應相對充足，加上政府重點吸引創科產業，北都是政府的發展重點，人工島將稍後。被問及會否直接「結案」，他稱需要視乎長遠人口規模、產業發展路向，發展局規劃「去到2035年」，當局需為未來籌謀但不急於發展人工島，又稱假設北都飽和，「下一步去邊呢，呢啲都要諗」。

預算案宣布未來5年將每年發債1500億至1950億，陳茂波稱，當中五成六為再融資以投資北都基建，借貸比例5年後只佔GDP的16.5%，屬安全水平。對於能否保證北都效益、是否擔心日後還債更吃力，陳茂波稱「好有信心」，重申經營賬目料下年度恢復盈餘，有餘錢投資未來，又稱「招商引資競爭好犀利」，希望把握時機，吸引内地及外國企業落戶香港，「食兩邊嘅水」，但他未提出數據證明北都經濟效益。

問及往屆政府在財赤時會推出「肥雞餐」、出售政府資產等，但今屆政府傾向較容易的借債，陳茂波稱「改革過程不一定要轟轟烈烈，但一定要有效果」，形容政府「穩中求進，對香港最負責任、最好」。