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財政預算案2025︳研向北上私家車收邊境建設費惹爭議　陳美寶重申會研究　「唔使太多猜想」 (11:10)

《財政預算案》提出研究向陸路離境私家車收取邊境建設費，建議引起社會熱議，亦有指做法引起內地不滿。被問到政府口風是否軟化、會否叫停計劃，運輸及物流局長陳美寶稱，相信財政司長推出《預算案》前已經深思熟慮，政府會有承擔，認真研究及考量措施的不同影響，包括如何影響車流、如何收取相關費用等。她又稱《預算案》文本十分清楚，現階段「大家可以唔使太多嘅猜想」，當局會適時交代相關資料。對於會否考慮豁免每日往返兩地上班上學的市民，陳美寶稱，政府會一併研究，之後會再諮詢立法會。

陳美寶今早（3日）於商台《在晴朗的一天出發》稱，留意社會對相關建議有不同反應，政府已考慮兩地融合問題，強調政府有決心推動大灣區融合，市民北上也有多種方法。她指出，口岸營運有一定開支，政府期望在不太影響普羅市民下，可開拓收入來源來平衡支出，重申原則是「用者自付、能者多付」。

至為何在用者自付原則下，不考慮要求普羅大眾北上亦要支付建設費， 陳美寶形容是作取捨、取平衡點，政府要平衡財政紀律原則、市民負擔能力及政策原意。財政司長陳茂波昨表明，不會向經高鐵北上的人士收取離境費，陳美寶解釋說，高鐵等運輸基建的模型已計及投入的資源及營運成本，本來已體現用者自付的原則。

陳美寶：街邊泊車位近年已增加　考慮以創新方法增商用泊車位

新一份《財政預算案》亦提出檢視各政府隧道及主幹道的收費。陳美寶指出，有關收費已多年無調整，政府除期望應用用者自付原則，亦會考慮收費對交通管理的效果，並突顯公共交通優先的原則。局方亦會檢討停車收費表的收費和交通違例事項的定額罰款，對於政府曾於2017年提出增加「牛肉乾」收費，最終擱置，陳美寶稱，政府今次到立法會解說政策時會做足準備，包括做好政策安排、考慮市民負擔能力，並在過程中做好解說。

對於社會關注街邊泊車位不足，陳美寶指出，全港目前有近2萬個泊車位，近年一直再增加，稱會考慮以調整咪表的停泊時間及收費，以加強咪表位的流轉。她提到，政府會考慮以創新方法去增加商用車泊車位，例如在靈活運用公共屋邨內的商場泊車位，與學校商討晚間開放操場供校巴和保姆車停泊等。

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