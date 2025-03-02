工聯會前理事長潘江偉出殯 (21:30)

現場讀出中華全國總工會、中聯辦、廣東省人大常委會、廣東省總工會等唁電，港澳辦、特首李家超、全國政協副主席梁振英、政務司長陳國基致送花圈。

祖籍上海的潘江偉1923年出生，在1941年抗日戰爭期間，加入廣東東江縱隊，一度左腳中彈三槍，腳腕骨碎，由於傷口無妥善處理，晚年要截肢。抗戰後，他在1950年任工聯會福利委員會主任和常委，「六七暴動」期間他擔任工聯會6名副理事長之一，當時理事長則是被選為鬥委會主任委員楊光；潘在2021年曾憶述，「在抗暴鬥爭期間，我有8個月時間離開咗屋企，因為當時港英政府要逮捕我，出動直升飛機到（觀塘）和樂邨來捉我，結果捉唔到。」。1980年楊光任工聯會會長，潘接任理事長至1986年；其後歷任廣東省人代及全國政協。

工聯會昨在新聞稿中，以「傑出愛國工運領袖、抗日衛國英勇戰士、反帝反殖鬥士」形容潘江偉。海防博物館去年改為抗戰及海防博物館後，當中展出潘訪問片段談及東江縱隊的抗日經過。