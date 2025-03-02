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財政預算案2025︳唐英年形容以穩健為主　稱做法可取 (18:46)

新一份《財政預算案》日前發布，曾任財政司長的全國政協常委唐英年認為，《預算案》以穩健為主，再為香港謀發展及投資未來，形容做法可取，又說當局估算以3年時間回復收支平衡是較現實的預測，相信政府能按照《基本法》第107條量入為出、力求收支平衡的原則辦事。

對於公務員2025/26年度凍薪，唐英年相信政府已「諗過度過」，又說他在政府工作10年，其間曾兩次減人工，認為決定十分困難，因對公務員士氣有一定打擊，或會影響政府團隊辦事態度。至於《預算案》表明，「經營帳目」與「非經營帳目」要以不同理財目標及方式管理，後者料長期赤字，唐英年指，政府內部一向將兩者分開計算，認為說法令公共財政帳目進一步地更清楚透明。

唐英年憶述，他於2003年接任財政司長時，預測政府要以4年時間恢復財政平衡，最終3年已達成目標，當時政府的原則同樣是盡量避免令市民感受到稅務上負擔，希望社會共渡時艱。他又說，透過發債來填補資金缺口亦是一般企業的正常做法，不代表不負責任。唐英年亦說，香港的企業並非首次面對經濟較緊張或有波幅的情况，形容很多企業飽經考驗，從低谷走出及翻身，甚至越做越強，認為現時企業要先夠「穩陣」，再謀發展及投資未來。

全國政協十四屆三次會議將於周二（4日）在北京召開。唐英年說，其一系列提案圍繞如何更好地融入國家發展大局、更好發揮一國兩制優勢、令大灣區更綜合地發展，舉例會提出涉及一簽多行、 推動「金融自由行」 ，及進一步發展香港文化產業。

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