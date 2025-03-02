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峰力香港為潛在聽障及自閉症患者提供聽覺評估　首階段服務50個低收入家庭 (14:48)

世界衛生組織訂每年3月3日為「國際愛耳日」，峰力香港聽覺中心本月開始推出「聲途啟航計劃」，為潛在聽障及自閉症患者提供聽覺評估及支援。峰力香港聽覺中心資深聽力學家甘炳基表示自閉症徵狀明顯，易令醫生忽視患者有聽障問題的機會，錯失治療黃金期；因此推出計劃避免患者面對診斷延誤或服務錯配等情况。計劃首階段將優先服務50個低收入家庭。

「聲途啟航計劃」昨日展開，峰力香港聽覺中心與4間機構合作，為確診聽障的自閉患者、有聽障及自閉行為傾向的患者及照顧者提供支援服務，包括聽覺篩查及評估、助聽器驗配及調校及言語治療訓練等。甘炳基引述歐美研究指，每54名自閉症兒童中就有1人患聽障，但由於自閉症行為表徵較聽障問題更易察覺，因此醫生在斷症時「好容易被自閉症行為蓋過聽力問題」，導致出現「診斷延誤」及「服務錯配」的情况。他希望透過計劃能及早發現患者聽障問題，以改變患者一生。

周太育有同時患有聽障及懷疑有自閉行為傾向的雙胞胎，她表示孩子出生後，二人先後在政府醫院、兒童智能評估中心接受聽力及自閉症評估，但只能發現他們有自閉症徵狀，未能同時確認均有聽障問題；最終需要在她懷疑及多次要求重新評估下，才在兩人3歲半時發現均有聽障問題。周太形容，孩子倘被及早發現有聽障問題，有助他們在學習上追上其他人進度，「唔會去到小學先學到簡單英文」。

語聲社企有份為計劃提供服務，該機構聯合創始人及董事長、大學教授李月裳表示，有自閉症傾向人士較一般人多5倍機會有聽障問題，而目前學界仍未有研究指出當中原因，但普遍認為兩者均為神經性失調問題。她又呼籲家長若懷疑孩子有聽障問題要盡快為孩子檢查，「唔好諗住遲咗，就唔理佢，每個時候都係起點」。

相關字詞﹕編輯推介 聽障 自閉症

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