民建聯調查揭逾三成女性近3年曾遭職場性騷擾　僅四成人會處理 (14:07)

調查上月訪問104間企業及311名女性僱員，91.3%受訪企業稱無收過性騷擾投訴，但逾三成受訪僱員稱過去3年曾遭職場性騷擾，主要涉及語言、文字訊息、身體接觸。然而，六成人沒有處理，三成受訪者只向上司匯報，僅9.1%人向平機會投訴或報警。民建聯婦委會主席、議員葛珮帆表示，多數人不願張揚，傾向內部處理。

葛珮帆引述調查中事主不處理的原因，主要是「見怪不怪」、「不想令關係惡化」，反映部分職場已潛在性騷擾文化；有17.5%事主認為沒有幫助，5%害怕失去工作，反映經濟壓力、投訴程序繁複等因素窒礙事主求助。

雖有逾六成受訪僱主或高層稱已掌握職場性騷擾定義，僅9.6%在過去3年接受過反性騷擾培訓。葛珮帆形容企業「知易行難」，「講多過做」，側重ESG （環境、社會責任、公司治理）中環保、防貪、職安健等環節，但忽視防止性騷擾，籲中小企按平機會指引，制定相關政策，設立清晰投訴渠道。

中小微企人手不足難有獨立部門處理相關投訴

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀表示，部分大型企業有專人處理相關投訴，但中小微企因人手不足，較難有獨立部門，保障投訴人私隱及防止報復，甚至員工「可能投訴嘅就係佢老闆」，只能在離職和啞忍二選一。

據現時法例，若職場性騷擾發生，而僱主無採取防止措施，也可能付上轉承責任。問及是否支持強制企業制定相關政策，葛珮帆稱立法是「最後手段」，盼把反職場性騷擾政策納入ESG審核指標，向企業施壓。

平機會行政總監朱崇文稱，調查結果與平機會內部數字相若，接獲職場《性別歧視條例》投訴中約三成半涉性騷擾，提醒旁觀者及全體僱員也有責任了解政策。