財政預算案2025︳陳茂波表明不考慮徵收經高鐵北上離境稅 (12:58)

《預算案》提出，公務員將於2025/26年度凍薪，被問到為何未有選擇減薪，陳茂波今早於無綫《講清講楚》重申，政府已作全盤考慮，解釋過去兩年經濟有所增長，私人市場薪金增加，加上政府已推加強版財政整合計劃，料26/27年度起將有盈餘，故認為現時做法會比較合適。

對於要求相關政策局檢視在社福、醫療及教育方面的開支，會否被視為向基層「開刀」，他稱，政府已在多方面投入資源協助基層，以教育局為例，未來3年總體撥款未有減少，政府只是希望檢視現時是否最有效善用資源服務市民，亦無硬指標規定各局要「交幾多數」。

政府早前預算在2020年起計10年，完成北部都會區四成的土地平整或是新住宅單位，陳茂波稱，當局已趁機檢視北都土地用途，認為在市場及商業營運模式轉變下，部分已劃作商業用地或可改作住宅或其他用途，用地比例上不會劃下一條死線，期望提供更多彈性。他又說，北都可有更多模式的公私營合作，政府會持開放態度。陳茂波亦透露，有些大型創科企業曾接觸當局，期望撥出近新田的用地，以便帶領上中下游企業來港發展。

至於《預算案》中未有於交椅洲人工島着墨，陳茂波稱，政府要先集中資源及精力發展最快見效的北都，故人工島在推展時間上可以拖慢些，並按照需要發展，如果北都發展。

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