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劏房戶空間大改造 市建局及義工團隊助重整家居佈置 (11:49)

沿着僅容一人通過的窄長樓梯走上三樓，再小心避過走廊兩壁鞋架上的雜物，門內是泰國人Nana一家四口的200方呎居所。這個位於九龍城的劏房，小小空間過去被等同成人身高的殘舊儲物櫃填滿，各種日用品如口罩、調味料等被隨意擺放，玩具散落一地。面對堆積如山的雜物，Nana去年主動向社企求助，經評估後被納入市區重建局「升級再造」家居活動13個受惠家庭之一，獲贈度身訂做的家具，並由專業整理導師協助整理家居（見另稿）。經歷半年空間大改造，Nana重見整潔光亮的單位時笑得燦爛，「回家都開心點！」

40歲的Nana來港10年，與丈夫育有兩子，長子今年4歲，幼子才剛滿月。從事餐飲業的她一周7日都需工作10小時，「放工好疲累，沒有時間執拾（家居）」，尤其去年懷孕時行動不便，更覺整理家居艱難，因而令雜物堆積，長子只能使用摺枱溫書做功課。Nana深知必須為兒子提供更好學習環境，亦需空間迎接家庭新成員，奈何實在無能為力，於是經朋友介紹致電社企求助，經家訪評估後，被納入市建局「升級再造」受助名單。

協助Nana一家的家具設計團隊主要由港大建築學院學生組成。去年10月首次家訪與Nana溝通後，團隊決定製作一個L形多功能收納櫃連可移動桌椅，取代原有儲物櫃，方便分類收納物件之餘，亦提供書寫桌面。得知Nana的長子喜愛畫畫後，團隊亦在木櫃側邊貼上白板，讓他發揮藝術天賦。

訪問當日，首次見到新家具的Nana讚歎說「我好鍾意」，一旁的學生義工亦難掩興奮之情，表示從零開始製作家具相當有成功感。主修城市研究二年級的李紫騫憶述第一次家訪時，Nana的劏房窗戶被舊儲物櫃遮擋，室內昏暗，地板放滿雜物，「被劏房環境震撼到」，但也成為他們製作家具的動力，「Nana本來沒有知識與能力整理家居，很開心可以幫忙」。

市建局自2017年起舉辦「升級再造」家居活動，招募大學生組成義工隊，為基層住戶度身訂做家具，去年起與社企合作，並加入教導家居整理元素，今年首次將服務範圍由九龍城擴至深水埗，未來計劃繼續提供服務。

明報記者 顏筱微

 

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