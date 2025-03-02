外賣員車禍工傷申索不果 被外賣平台索取28萬訴訟費 (11:02)

48歲的Gurung曾在「戶戶送」任職電單車手，每日平均送30張訂單，以供養妻子和鄉下家庭。3年前一個晚上，他在上環被輕型貨車撞倒，墮地後再與的士相撞，致右手手指受傷及右鎖骨骨折，獲批近16個月病假。時至今日，他有兩隻手指仍無法屈曲。

Gurung獲發10萬元意外保險，為外送員保單的最高賠償，惟他說不久後聽到律師行職員解說，決定入稟爭取更高的僱員補償。輾轉間，律師行不再代表他處理案件。他去年8月獨自出庭應訊，始知戶戶送以濫用程序為由，要求剔除訴訟。

Gurung表示，對於法官和戶戶送一方在庭上的討論毫無頭緒，他僅透過傳譯員知道大概，懇求法官考慮自己是傷者。聆訊3個月後，法官裁定他是自僱，與戶戶送不存在僱傭關係，下令剔除申索，Gurung須承擔戶戶送的訟費，包括大律師費用，暫定逾28萬元。

對Gurung而言，28萬元猶如天文數字。他在意外後改任保安員，月薪萬多元，料無力支付訟費，「我仍活着，但非常痛苦」。案件上訴期限已過，他擔心上訴衍生更多費用，不想爭拗下去，但內心對判決仍有保留，例如法官稱外賣員可外判工作予第三者，「一張訂單最多掙數十元，誰會外判助手幫忙？」

隸屬香港基督教工業委員會的外賣員權益關注組，早前代Gurung去信反對戶戶送索取訟費。項目幹事林凱汶表示，案件是首宗涉及零工經濟（gig economy）僱傭關係的官司，未經審訊就被剔除申索，外賣員無法表述工作實况，法庭亦無機會審視。林稱，若確立雙方僱傭關係，Gurung應可獲逾50萬元工傷病假薪金。

本報向戶戶送查詢會否考慮與Gurung協商或免收訟費。戶戶送香港區發言人表示不評論個案，若相關外送專員有疑問，可隨時與戶戶送聯絡。發言人稱在港與逾1.2萬名自僱外送專員合作，2018年10月起為外送專員在其上線期間及下線後一小時提供百分之百免費保險保障，包括個人意外保險和收入保障等。

明報記者 余卓祈