楊何蓓茵：人手空缺及減編制為兩回事　部分職位必須填補 (11:09)

楊何蓓茵今早於商台《政好星期天》說，政府沒有打算裁員，亦無計劃推出「自願退休計劃」，相信大部分部門會透過減編制達至減省開支，又稱各政策局在減編制時或有「少少困難」，但並非不能克服，將透過簡化程序、轉換工作模式、應用科技等措施來應付工作。她又說，接觸不少公務員均對凍薪表示理解，部分稱預料之中，她亦引述有工會指不會影響公務員士氣。

對於有意見憂慮公務員凍薪會影響私人市場的薪金調整，楊何蓓茵說，目前很多人力資源顧問就此有不同意見，按照以往經驗，部分私人公司會參考政府加薪幅度，但亦未必一定跟隨。至於外界關注公務員即使凍薪仍有增薪點，她重申，並非所有公務員均有增薪點，現時有4成公務員已到薪金頂點、再無增薪點，部分則兩年有一次增薪點，強調當局要經檢視其工作表現，通過評核後才獲得。