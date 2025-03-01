孫玉菡：青少年待覺醒 讚CDIA推動工作體驗計劃 承諾支持聯盟工作 (23:11)

慈善機構「青少年發展企業聯盟（CDIA）」委託香港大學進行5年跟進研究，顯示體驗計劃令參與的青少年「職業決策自信度」提升5%，對行業認知增長12%，抗壓韌性亦增強，相關成果已在國際學術期刊 《Educational Psychology》發表，評審專家讚揚計劃深具意義。 參與計劃的學員在論壇分享，形容計劃令他們信心增加；亦有人經過工作體驗後發現志趣不符，從社工轉攻歷史。

嶺南大學前校長、經濟學者陳坤耀在論壇表示，面對地緣政治、科技顛覆、人口結構變化、快速城市化、環境惡化及工業5.0等六大全球趨勢，呼籲加強青少年的應變力和創造力。 青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩指，鑑於世界轉變速度和科技進步步伐加快，一直沿用的青少年生涯規劃政策，值得重新審視，以實證模式建立可持續人才庫。協助研究Y-WE工作體驗計劃的港大社會工作及社會學系榮譽教授陳麗雲表示，全球劇變，青少年培育改革刻不容緩，建議政府作為橋樑，搭建平台整合社會資源推動。

CDIA主席陳龔偉瑩指出，推動青年工作不能空談，建構勿只側重頂層，基礎「打好底」最重要，為青少年「職場開竅」，與社會「試水接軌」，有鑑於世界轉變速度快，科技進步步伐快，一直沿用的青少年生涯規劃政策，值得重新審視，以實證模式建立可持續人才庫，為國家發展培育精準對接的新生力量。正如港大陳麗雲教授總結：各界共識-倡政府作橋樑搭建平台整合社會資源；全球劇變中，青少年培育改革刻不容緩。