啟德體育園開幕圖輯 | 歷來最大型體育基建 香港再次衝上雲霄 (22:27)

中聯辦主任鄭雁雄、政務司長陳國基、立法會主席梁君彥、行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀、文化體育及旅遊局長羅淑佩及啟德體育園有限公司董事會主席鄭家純一同主禮開幕儀式。

開幕禮現場坐滿3萬多名觀眾。首幕以百川匯海為主題，喻意展現香港活力無限，代表劃時代的香港主場正式面向世界。除了有舞蹈及小提琴演奏，歌星容祖兒及張天賦亦有獻唱。 巴黎奧運奪得女子重劍金牌的江旻憓與影星甄子丹上台進行劍擊表演賽。

其後進行羽毛球表演賽，已退役的國家隊羽毛球名將林丹、奧運冠軍蔡贇、以及香港小姐朱玲玲、歌星葉蒨文、港隊鄧俊文與謝映雪等出塲，他們在台上打出親筆簽名羽毛球，送給現塲觀眾。

另外，在乒乓波友誼賽環節，國家隊乒乓球運動員樊振東、港隊乒乓球運動員杜凱琹和朱成竹等出場。樊振東表示非常高興和大家見面，玩得很開心，進入場館感覺很震撼。