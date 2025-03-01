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啟德體育園開幕｜入場暢順未見擠擁 內地遊客到場支持樊振東 (18:13)

啟德體育園開幕典禮今午約4時開放入場，記者在安檢通道外觀察，入場情況大致暢順，未見有人龍或擠擁的情況。有來自重慶的內地遊客得意到場支持，精英國家隊運動員，更指即使自己沒有門票都會來現場感受氣氛。

記者作場館外觀察，入場人士大多數分鐘內便通過安檢入場，以往常放滿水樽架，今日亦僅零星水樽放置。

來自重慶的楊小姐，是精英國家隊運動員乒乓球選手樊振東的粉絲，沒有搶到入場門票的她，幾經周折下在香港朋友獲得一張贈票，「當時我的港澳通行證也沒有，然後我就是現場去加急，然後辦了一張港澳（證），我心想的就是，就算沒有票，我也要來現場」。

楊小姐憶述，入坑樊振東是「始於顏值，然後陷於球技，然後終於人品」，能夠入場看他「是最好的禮物」。她又指，體育園周邊設施配套非常完整，「很值得大家來」，如果有時間的話亦會到附近吃個夜宵。

鄧炳強：多次演練及宣傳  見入場者少攜不准帶入場物品

保安局長鄧炳強約4時半到入場，他表示目前入場情況暢順及有秩序，經過多次演練後，亦預估離場情況亦同樣暢順，又表示經過宣傳後，觀察到入場者很少攜帶不應該帶入場館的物品。

至於有指不開放私家車泊車造成不便，鄧炳強說政府需要作出平衡，如舉辦大型的活動，如全部車都可以入場，會對交通影響很大，故政府做了很多宣傳的工作，希望入場人士盡量用公共交通工具。

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