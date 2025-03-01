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逾1100名學生為香港花卉展覽鑲嵌大型花壇 (16:05)

逾1100名來自38間幼稚園、中小學和特殊學校的學生，今日（1日）於維多利亞公園參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動，在約140名綠化義工指導下，協助鑲嵌大型花壇「非洲獵奇」。花壇為即將舉行的香港花卉展覽（花展）的主要特色景點之一。整個花壇由約4.4萬株不同品種的花卉植物嵌砌而成，包括康乃馨、毋忘我、菊花、薰衣草、三色堇、秋英和洋鳳仙等，絢麗多彩。

花壇展示非洲常見的動物，包括在蔥綠雨林各霸一方的大猩猩與河馬；在廣闊沙漠尋找水源的駱駝與鴕鳥和捲縮一隅的角蝰；在茫茫草原覓食的大象與長頸鹿，還有兩匹馳騁的野馬，各動物擺設以切花鑲嵌而成，造型可愛。

遊人可近距離欣賞這些植物雕塑，並拍照留念。花壇在晚間配以燈光效果，令參觀者仿如置身神秘而迷人的非洲原野。

今年花展於3月14至23日在維園舉行，為期10天，開放時間為上午9時至晚上9時，以色彩繽紛的秋英為主題花，並以「綻放英姿」為主題。查詢請致電2601 8260，或瀏覽花展網頁www.hkflowershow.hk/tc/hkfs/2025/index.html

花展由康樂及文化事務署主辦；香港賽馬會慈善信託基金連續13年支持花展，並於2014年起成為主要贊助機構。

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