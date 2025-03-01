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啟德體育園開幕禮換票截止　有觀眾仍可順利領取門票 (16:25)

啟德體育園今日（1日）正式開幕，傍晚6時半主場館將舉行開幕典禮，有內地遊客在臨近換領門票時間截止時到啟德體藝館換領門票，指對典禮充滿期待。亦有市民換領時間結束後趕到，也可換領門票。

典禮門票約3.3萬張門票，其中8500張門票以象徵式10元的價錢發售門票的換領券，入場人士需攜同電子換領券，最遲需今日下午3時取票。

截至下午約4時，有工作人員稱只剩約300張門票未被換領，有信心6時半開場前能全數換領，又指會在體藝館內預留一至兩攤位，方便市民「最後衝刺」。

來自中山的Jacky，在換領時間結束前一分鐘抵達換票櫃枱，他說本身不知道換領門票有截止時間，從小紅書上看到有截止時間才趕到，如不能入場的話，唯有「在門口聽」，又指對開幕典禮充滿期待，「希望香港越來越好，大灣區越來越好」，亦冀同觀賞粵港澳大灣區發展宣傳主題曲《共同家園》的表演。

近3時半才到體藝館換票的莫同學則說，因交通擠塞及家人遲到，故遲了到場換票，今日冀到場觀賞容祖兒、Gin Lee、MC張天賦等歌手演出。他又讚賞沿路指示清晰，下車跑5分鐘便到達，工作人員亦很友善，很快變完成換票。

開幕典禮嘉賓包括本港精英運動員「世一」奧運金牌劍后江旻憓、羽毛球混雙最佳拍擋「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪，歌手林子祥、葉蒨文、容祖兒、Gin Lee李幸倪、MC張天賦等。

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