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財政預算案2025｜陳茂波指預算案並非對《基本法》新理解　以買樓分期付款比喻政府投資北都 (13:15)

《基本法》第107條規定政府預算原則是量入為出，而新一份《財政預算案》提出經營帳目和非經營帳目要以不同理財目標管理。財政司長陳茂波今日（1日）於有線新聞節目《有理有得傾》表示，區分經營、非經營帳目並非是對《基本法》的新理解，以買樓分期付款比喻政府投資北部都會區等大型資產，「有多少人能在購買（樓）時一次過付錢？很多都是分期付款」。

陳茂波表示，經營開支是日常開支、薪金等，確須盡量追求盈餘，非經營帳目中的一部分透過經營帳目盈餘支付。他續指，未來數年本港工務、基建工程繁多，預計涉及開支由去年的900億元，增加到現時的1200億元，以往政府靠地價收入彌補這部分非經營開支，但近年樓市變化，料賣地收入需時恢復，短期出現的現金流缺口，政府用發債來支付。他強調，有關投資的經濟效益未來會出現。

至於發債規模加碼，以致未來5年每年舉債1500億元至1950億元，陳茂波就指，是要把握北都發展機會窗口期。撇除發債收入，政府未來五年帳目都「見紅」，有聲音認為政府舉債是為降低赤字，屬不恰當做法，陳茂波不認同，他說當局要推動工務工程發展，提早有土地供應，招商引資企業能夠落戶，就能回饋經濟發展，重申現時是北都發展窗口期。

本港以往秉承「小政府、大市場」發展邏輯，被問及靠發債投資基建，從而帶動整個經濟的增長，是否思維轉向「大政府」的表現，陳茂波回應稱「是有為政府和高效市場的結合」，強調目前全球沒有一個國家再只依靠市場。

對於有學者建議政府在中期財政預測交代儲備減去未償還債務情況，陳茂波認為無理由只看負債、不看資產，指計及機場等資產就會看到政府的財政實力。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波 財政預算案2025 北部都會區

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