融樂會創辦人強調自願清盤深思熟慮　「好過被人利用招搖撞騙」 (10:01)

王惠芬在2001年獨力創辦融樂會。就組織宣布解散及謝永齡提出指控，王惠芬今（1日）在社交平台facebook回應，稱近日獲悉解散決定，內心百感交集，相信這個決定絕不輕易，但她完全支持並尊重董事會的決定。她指，為免讓「別有用心之人」乘機博取關注，重申絕對信任董事會的專業和誠信，希望公眾明辨是非。

王惠芬在2013年因健康理由辭任總幹事，近年移居海外。她稱，離開管理崗位秉持「不在其位，不問其事」原則，編著與少數族裔相關書籍後，不再過問會務以示尊重。她提到，創立融樂會初心與目標是「政策倡議」，包括推動立法禁止種族歧視，及推動公務員事務局檢視招聘政策等，核心工作在董事會領導下已一一達成；但種族平等的路仍漫長，融樂會僅從「零」到「一」基礎建設，少數族裔仍面對很多挑戰，需更多人的參與和堅持。

聲稱獲一名會員授權投反對票的前總幹事謝永齡，昨指少數族裔被歧視情况仍持續，質疑解散決定不負責任。他透露，去年9月融樂會已醞釀解散，執委會要求所有人保密消息及停運項目，令他處境尷尬，猶如「左手在收取捐款，右手停運項目」；引述「接近消息人士」稱，解散理由就是「我不做，也不想被人做，因而就要解散」。

融樂會昨早舉行特別會員大會，執委會主席莊明蓮在記者會透露，會上17人僅一人反對，又稱融樂會的宗旨及初心原則上已達到，強調解散決定與政治和經濟因素無關。融樂會認為，少數族裔倡導工作在社會開始產生共鳴，促使政策和規定逐漸改變，經慎重考慮和審慎審議決定解散。