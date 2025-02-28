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將軍澳3車「串燒」被夾鐵騎士傷重不治　城巴車長涉危駕被捕 (23:11)

【23:11更新】將軍澳環保大道發生奪命交通意外。今傍晚(28日)6時許，一輛泥頭車沿環保大道往堆填區方向行駛，至駿日街交界因應交通燈號收慢停車，尾隨電單亦減速停車，惟第三輛駛至的城巴收掣不及撞向電單車，鐵騎士連同電單車被推至嵌入泥頭車尾。

50歲姓陳電單車男司機頭部嚴重受傷昏迷，由接報到場消防救出，再由救護車送院，惟搶救後傷重不治。62歲姓鄭巴士男車長，事後情緒激動，需由救護車送院檢查。警方調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕涉事車長。

現場所見，涉事路段行車線疑有油漬，被撞電單車嚴重損毁，路面遺留大灘血迹，碎片及雜物散落一地，涉事城巴車頭凹陷，擋風玻璃爆裂。警方臨時封鎖部分行車線蒐證。

泥頭車姓黃男司機指，駛至時剛轉燈，遂收慢停在白線前，當時覺得路面有點滑，停車後突感覺車輛接連被推兩次，第二次力度較大，聽到「卡」一聲，下車查看時，見到電單車司機被夾巴士與車斗之間，電單車司機已浴血昏迷。其後消防到場，遂按指示將車慢慢向前駛，以便消防將電單車司機救出。

城巴回覆查詢表示，一輛797線巴士於環保大道往日出康城方向行駛時，與一輛泥頭車及一輛電單車發生碰撞。電單車司機及車長在意外中送院治理。得悉電單車司機不幸離世深表難過，並向其家人致以深切慰問。城巴會與警方保持緊密聯繫，以確立事件成因及配合調查工作。

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