立法會財委會通過中大醫院延遲償還貸款安排 (19:15)

中大校董會副主席陳德霖承認，即使延長3年還款，去到2028年現金流仍有缺口，曾探討利用市場資金的可能，並曾接觸「耐心資本」，解釋稱這些資金偏向中長線投資，且不一定追求很高的回報，反而重視信貸風險、穩健程度，提及接觸的資本方反映正面，日後會根據中大醫院營運情况作探討。醫衛局副局長李夏茵指，當局會和中大及中大醫院持續溝通，若有確實融資方案，會先得到立法會同意後再落實。

勞聯立法會議員林振昇查詢中大會否「落水」幫忙還款，選委界議員陸翰民亦指，中大儲備仍有355億，有能力承擔中大醫院債務。中大校董會主席查逸超回應稱，大學儲備大部分資金有規定用途，且校方已在中大醫院的建設及營運投入30億元。

實政圓桌議員田北辰和選委界議員江玉歡投棄權票，田北辰質疑中大醫院的財務估算數據，並對院方未提交最新數據感到失望，又斥醫衛局長盧寵茂未出席會議是「好唔尊重立法會」，並要求記名投票。江玉歡則關注醫衛局如何加強對中大醫院還款的監管。投棄權票的議員另包括朱國強、周文港、林素蔚、林筱魯、陳紹雄、簡慧敏、黃錦輝。