首有人因不遵競委會調查權被囚　清潔公司女職員刪涉案資料判入獄兩個月 (18:39)

被告為雷妙貞（53歲，報稱文員）。辯方在審訊時，爭議被告並非在《競爭條例》第53條下被競委會以其調查權力要求交出某份文件的人士，而且5份文件也不是有關條例所涵蓋的受調查文件。辯方也質疑，搜查令要求公司按要求自行交出文件，是自證其罪。

余官逐點反駁指，法例提及的「要求」涵蓋整個處所，任何人只要在搜查令被執行時身處有關處所，就是被要求交出文件的人。余官說，涉案5份文件涉及清潔公司提供服務的成本，因此屬調查範圍內。余官也指出，《條例》已平衡調查需要，以及受查者不自證其罪的權利。

余官稱，閉路電視影片顯示，被告曾在電腦前做出相信是刪除檔案的動作，而所有檔案均在調查員到場後不久被刪除，因此裁定被告蓄意地隱藏及處置檔案。余官認為性質無異於妨礙司法公正，須判處具阻嚇性刑罰。

案情指，競委會2019年9月23日按搜查令，調查香港工商清潔服務有限公司辦公室。當時擔任公司人力資源部主管的被告自稱是公司負責人，但調查員後來不信納被告是負責人，遂要求與公司董事陳明珠會面。被告帶陳入會議室後離開。調查員於9月23日至27日，以法理鑒證方式，分別從被告及另一員工的電腦資源回收筒中，找到涉案5個檔案，再結合閉路電視內容揭發事件。