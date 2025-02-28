明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

首有人因不遵競委會調查權被囚　清潔公司女職員刪涉案資料判入獄兩個月 (18:39)

競爭事務委員會2019年9月就一宗公共屋邨清潔服務「圍標」案件持法庭手令搜查一間清潔服務公司時，該公司女職員涉從電腦刪除調查相關檔案。經審訊後，西九龍裁判法院裁判官余俊翔今（28日）指被告並非因隨機、巧合、意外而刪除涉案資料，而是知道它們有助令公司被定罪，於是裁定她一項「處置及隱藏文件」罪成，判囚2個月，成為首名涉及不遵從競委會調查權力而被判囚的人士。被告獲准以2萬元現金保釋等候上訴。

被告為雷妙貞（53歲，報稱文員）。辯方在審訊時，爭議被告並非在《競爭條例》第53條下被競委會以其調查權力要求交出某份文件的人士，而且5份文件也不是有關條例所涵蓋的受調查文件。辯方也質疑，搜查令要求公司按要求自行交出文件，是自證其罪。

余官逐點反駁指，法例提及的「要求」涵蓋整個處所，任何人只要在搜查令被執行時身處有關處所，就是被要求交出文件的人。余官說，涉案5份文件涉及清潔公司提供服務的成本，因此屬調查範圍內。余官也指出，《條例》已平衡調查需要，以及受查者不自證其罪的權利。

余官稱，閉路電視影片顯示，被告曾在電腦前做出相信是刪除檔案的動作，而所有檔案均在調查員到場後不久被刪除，因此裁定被告蓄意地隱藏及處置檔案。余官認為性質無異於妨礙司法公正，須判處具阻嚇性刑罰。

案情指，競委會2019年9月23日按搜查令，調查香港工商清潔服務有限公司辦公室。當時擔任公司人力資源部主管的被告自稱是公司負責人，但調查員後來不信納被告是負責人，遂要求與公司董事陳明珠會面。被告帶陳入會議室後離開。調查員於9月23日至27日，以法理鑒證方式，分別從被告及另一員工的電腦資源回收筒中，找到涉案5個檔案，再結合閉路電視內容揭發事件。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞