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財政預算案2025︳來年賣地表8幅住宅用地均少於千伙　料25/26年度首季推屯門用地 (17:57)

《財政預算案》公布，來年賣地表包括8幅住宅用地。發展局長甯漢豪今（28日）表示，預料25/26年度首季將推出一幅屯門用地，涉及約525個單位，城規會下月會討論相關用地的改劃，相信對市場有一定吸引力。賣地表上8幅住宅用地均涉及少於一千個單位，甯漢豪稱，當局要審時度勢，視乎市場承接能力及興趣推出用地，認為目前經濟回暖中，市場對投地信心回升，相信推小型及已發展市區的用地，對於提振市場興趣有幫助。

來年賣地表上的8幅用地合共涉及4450個住宅單位，當中3幅，即赤柱環角道、西貢打鼓嶺清水灣道及東涌第106A區的用地由本年度滾存至下年度；新增的5幅分別位於筲箕灣東大街、佐敦谷彩興路、牛頭角彩霞道、屯門海珠路及荃灣永順街與德士古道交界，均是已建成市區地帶的土地，前身屬校舍或預留用地等。甯漢豪稱，當局有心「做好」8幅用地準備出售，但最終是否或何時出售，仍要按季公布。

甯漢豪又稱，預測25/26年度私人房屋潛在供應量為13700個，較目標略多500個，當中4450伙來自政府賣地；2440伙來自屯門第16區站及東涌東站的鐵路物業發展項目；810伙來自市建局重推九龍城啟德道/沙浦道項目。

甯漢豪指出，當局會探討容許土地業權人以主動提早交回徵收土地，可扣減或抵銷補地價金額，以促成北部都會區原址換地，減少業權人參與北都發展所需現金流，希望年內推出措施。

相關字詞﹕編輯推介 發展局 甯漢豪 賣地

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