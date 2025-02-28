財政預算案2025︳來年賣地表8幅住宅用地均少於千伙　料25/26年度首季推屯門用地 (17:57)

來年賣地表上的8幅用地合共涉及4450個住宅單位，當中3幅，即赤柱環角道、西貢打鼓嶺清水灣道及東涌第106A區的用地由本年度滾存至下年度；新增的5幅分別位於筲箕灣東大街、佐敦谷彩興路、牛頭角彩霞道、屯門海珠路及荃灣永順街與德士古道交界，均是已建成市區地帶的土地，前身屬校舍或預留用地等。甯漢豪稱，當局有心「做好」8幅用地準備出售，但最終是否或何時出售，仍要按季公布。

甯漢豪又稱，預測25/26年度私人房屋潛在供應量為13700個，較目標略多500個，當中4450伙來自政府賣地；2440伙來自屯門第16區站及東涌東站的鐵路物業發展項目；810伙來自市建局重推九龍城啟德道/沙浦道項目。

甯漢豪指出，當局會探討容許土地業權人以主動提早交回徵收土地，可扣減或抵銷補地價金額，以促成北部都會區原址換地，減少業權人參與北都發展所需現金流，希望年內推出措施。