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財政預算案2025｜研陸路離境私家車收邊境建設費　陳美寶：不少市民以其他交通工具赴內地 (17:45)

《財政預算案》提出研究向陸路離境私家車收取200元邊境建設費，有建制人士指做法或引內地政府不滿，指港府未事先商量無合作精神。被問到會否為收取建設費而影響大灣區融合是否值得，運輸及物流局長陳美寶今日（28日）表示，當局會積極配合有關研究，又指目前許多市民乘搭高鐵、鐵路甚至船往返內地，有關出行數據可反映「灣區融合同往返嘅便利做得好好」，未來也會全力推動跨境鐵路，進一步促進融合，當局研究有關建議時一定會考慮對市民便利度和整體交通的影響。

陳美寶表示，政府提出有關政策時是秉承「用者自付、能者多付」原則，又強調一直配合推進灣區「一小時生活圈」。

新一份《財政預算案》亦提出調高停車收費表、定額罰款、隧道費以及電動私家車牌費等本地交通費用。陳美寶表示，當局重點審視的均是多年未調整的費用，舉例指停車收費表費用已逾30年未調整，違規泊車罰款亦近30年未變，強調除秉承審慎理財原則外，局方也重視交通管理、道路安全，希望透過調整增加阻嚇力。

至於隧道收費會否轉嫁予乘搭公共交通的基層人士，陳美寶表示，現時共18條主幹道或隧道中有8條收費，不收費者各有原因，部分曾經收費並在數年前取消，她指出現時要全面檢討收費，調整時會考慮市民負擔能力，會先詳細研究，首要考慮交通管理。

相關字詞﹕編輯推介 運輸及物流局 財政預算案2025

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