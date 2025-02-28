財政預算案2025｜研陸路離境私家車收邊境建設費　陳美寶：不少市民以其他交通工具赴內地 (17:45)

陳美寶表示，政府提出有關政策時是秉承「用者自付、能者多付」原則，又強調一直配合推進灣區「一小時生活圈」。

新一份《財政預算案》亦提出調高停車收費表、定額罰款、隧道費以及電動私家車牌費等本地交通費用。陳美寶表示，當局重點審視的均是多年未調整的費用，舉例指停車收費表費用已逾30年未調整，違規泊車罰款亦近30年未變，強調除秉承審慎理財原則外，局方也重視交通管理、道路安全，希望透過調整增加阻嚇力。

至於隧道收費會否轉嫁予乘搭公共交通的基層人士，陳美寶表示，現時共18條主幹道或隧道中有8條收費，不收費者各有原因，部分曾經收費並在數年前取消，她指出現時要全面檢討收費，調整時會考慮市民負擔能力，會先詳細研究，首要考慮交通管理。