反恐條例第二案｜辯方問通渠水除製造炸彈有否其他用途　官：「審到第幾日，你居然問呢個問題？」 (16:18)

涉案大角嘴宏創方5樓和10樓單位，分別由被告何卓為和李嘉濱租用。警方在單位檢獲硝酸鉀、硝酸銨、內有硝酸鉀和鋁粉混合物的玻璃樽、有TATP粉末的膠袋、電子火柴、汽油、通渠水、硫黃和鎂粉等。爆炸品處理課警司張立得繼續作供，稱硝酸銨可以混合汽油，製成高性能「硝酸銨油炸藥」，常見於外國恐怖分子；TATP也是高性能炸藥，常用於恐怖襲擊。

張立得稱，其中兩個玻璃樽含有低性能炸藥「閃粉」（flash powder），受熱數秒會燃燒最高兩米的火舌，破壞力甚強。控方展示被告Telegram群組的廁所試爆片段，張確認片段有大量濃煙冒出，和點燃「閃粉」的效果相似。

張立得評估5樓單位用作製造和測試炸藥，因廁所地下有燃燒痕跡，亦有製作中的「火箭糖」（rocket candy）；10樓單位則是炸藥原材料儲存倉，存放硝酸銨和氧化劑等。張表示製造和測試炸藥過程會產生熱力，基於安全理由，一般會分開製造和儲存炸藥的場所。

被告何卓為疑曾在鴨脷洲中藥行買硫磺，警方在5樓單位搜出硫磺。辯方問為何藥材鋪會出售硫磺，張立得回應「法官閣下，我唔係藥材鋪專家」，稱硫磺不只是土製炸彈原材料，亦有其他用途。辯方追問，通渠水會否有其他用途；法官斥問題多餘，辯方不再提問。

被告李嘉濱一方問及，電子火柴可否點燃娛樂用途的炸藥，例如煙花。張回答可以，電子火柴具商業用途。聆訊下周一續。