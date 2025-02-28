入境處拘捕15名黑工及6名中介　有黑工已工作一年半 (16:05)

入境事務處調查行動組高級入境事務主任聶欣濠指，入境處早前發現一間清潔公司涉嫌安排非法勞工到不同餐廳洗碗及進行非法工作，入境處於去年12月至今年初在全港多區展開行動，巡查共25間餐廳，結果拘捕14名先後與該清潔公司有關的非法勞工。被捕14人均為洗碗及清潔工，其中12人已被判監禁2至20個月，另兩人已被落案起訴，等候審訊。14人分別在不同餐廳工作4星期至1年半不等，他們收取每小時70元薪金，涉及共200萬元。

入境處昨日（27日）突擊搜查一間位於荔枝角的洗碗及清潔公司，拘捕6名職員，他們均為香港居民，涉嫌聘請不合法受聘人士。入境處相信已成功瓦解一個黑工集團，該公司涉嫌安排非法勞工以僞造身份證非法工作。6名被捕人分別為3男3女，介乎24至39歲，分別為客戶經理、財務經理、營運主任等，涉嫌協助及教唆非法勞工從事僱傭工作、管有僞造香港身份證副本，將會被落案檢控。

另外，現場有一名持有逾期往來港澳通行證的人士，入境處人員於其電話發現3張僞造身份證的相片，警誡下，該人士承認在香港逾期逗留、非法工作、管有懷疑僞造身份證，將會被落案起訴。調查期間，入境處人員發現該公司電腦記錄存有22張懷疑僞造身份證的副本，以及涉案人士的受僱記錄。入境處人員遂檢走電腦及文件，作進一步調查，不排除會更多人被捕。

調查發現，清潔公司沒有採取確實可行的步驟，確保工人可以受僱，被捕人多數靠同鄉轉介或經社交媒體見工。有人見工時使用僞造身份證副本或他人的身份證，該些僞造證件質素差劣，帶涉案人士仍獲聘用，故入境處相信該清潔公司明知自己聘請黑工。

聶形容涉案公司運作電子化，並指今次是入境處首次發現有清潔公司利用電子報更系統及記錄工作記錄，意圖隱藏黑工身份。他說該公司在非法勞工手機內安裝應用程式，指示他們到不同餐廳工作，要求他們工作前後用程式掃描公司在餐廳廚房張貼的二維碼，用作計算工時及出勤記錄。電子運作模式可能令餐廳放下戒心，以爲該清潔公司有規模，減低察覺外判洗碗工為非法勞工的機會。聶呼籲餐廳聘請員工時，要查看求職者身份文件，確保他們合法受聘。