Lady Gaga或到新加坡開演唱會　羅淑佩：啟德體育園已有亞洲巨星辦演唱會　正努力爭取盛事 (16:02)

羅淑佩指出，啟德體育園主場館開幕後，陸續會舉行國際七人欖球賽等大型國際活動，英國搖滾樂隊Coldplay亦將於4月舉行演唱會，一些很久沒在香港演唱的歌星、亞洲區的超級巨星亦陸續有來。目前已計劃於體育園舉行演唱會的歌手亦包括謝霆鋒及周杰倫。

她稱，當局一直希望可吸引國際歌手來港舉辦演唱會，如果合適項目可提供金錢上的資助，又強調除金錢資助外，啟德體育園亦可提供場地協助。羅淑佩亦說，啟德體育園的場館方便舉行不同體育盛事及比賽。

否認限制傳媒選播體育園開幕禮內容

啟德體育園明日（3月1日）開幕，開幕典禮傍晚6時半舉行，傳媒可進入場館拍攝啟動儀式，及後的表演不能直播，最終只可剪輯成不多於3分鐘的片段作新聞用途。羅淑佩稱，很多大型活動中主辦單位都會就拍攝有些規定，目的是方便傳媒作預算及拍攝，形容做法並非不常見，強調傳媒可選擇播放哪些片段，「絕對歡迎大家自己選擇你認為最佳嘅片段去剪輯」。