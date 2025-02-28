黎智英案︳黎稱國安法後《蘋果》在守法前提繼續運作　同意會「打擦邊球」 (14:24)

控方展示2020年8月18日黎智英的Live Chat with Jimmy Lai的節目謄本，黎説「我問自己如果知道現在發生什麼事，我還會走同樣得路嗎？我會」，當被觀眾問到《蘋果》的計劃，黎答「我們仍然站起來繼續我們的生意，繼續前進、繼續戰鬥，我認為是一個讓港人減輕憂慮的方法，是我們要做的事」。

控方指當時黎智英有意繼續如常營運《蘋果》，黎重申需守法；控方再指，黎無在節目稱過往做的事在法例生效後可能違法，黎答是不言而喻，批控方扭曲其觀點。法官李運騰稱控方在黎作供完畢後會陳辭，現先向黎指出案情，讓他解釋，實際上是對其公平的做法，黎答「我不習慣這種迫害」。法官杜麗冰糾正非迫害，而是法律程序的要求，黎表示明白。

9月《蘋果》刊登黎的文章〈繼續打壓香港 還是以身報國？〉，黎提到「是的，我們照常運作」，翌月黎接受「Napa Institute」的訪問，黎説他如知道面對的後果是監禁，仍會做同樣的事。法官李運騰關注黎是否知道有風險，黎承認，但他不會明知而冒違法風險，同意可形容為「打擦邊球」，「儘管我很謹慎，但我無法消除紅線的不透明」。

控方隨後指出，同年7月黎智英向李兆富發送英文版《蘋果》報道〈與香港有聯繫公司因新疆侵犯人權行為面臨美國制裁〉，並謂「這是防止侵犯人權的最有效方法之一，可讓有關人士負責」。盤問下黎重申沒在信息提及制裁，另在法官李運騰詢問下，黎強調報道標題「與我無關」。法官李素蘭厲聲指，黎智英已確認當時覺得防止侵犯人權的方式包括制裁，質疑黎試圖迴避問題，並「在一分鐘內改變證供」；黎否認稱，「也許我答得太快了」。黎終在控方追問下，否認當時主張制裁。