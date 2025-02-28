海關搜三間藥房檢1.4萬件冒牌藥拘四人 (14:12)

海關早前接獲舉報有藥房懷疑售賣冒牌藥物，經深入調查及商標持有人協助，於周日（23日）至昨日（27日）突擊搜查3間位於佐敦、銅鑼灣及大埔藥房，共檢獲約1.4萬件藥物，包括冒牌中成藥，市值約85萬元，並於衛生署協助下於涉案佐敦藥房檢獲一批懷疑未獲發許可證或牌照的受管制藥物。海關拘捕4名男子，年齡介乎31至48歲，包括一名負責人及3名店員，涉嫌觸犯商品說明條例及藥劑業毒藥條例，現已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不掛除有更多人被捕。

海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊稱，涉案3間藥店是個體經營規模較小，並無業務關連，顧客主要是區內居民，海關稍後會將部分藥物樣本送到政府化驗所，檢測有無對人體有害的物質，包括重金屬。吳指部分檢獲的冒牌中成藥，防偽特徵處理比較粗疏。其中一款黃道益活絡油樽身印有中文名字，正貨相對清晰，冒牌則較粗疏；而正貨的樽底序號則印在中間，冒牌則印在偏側位置。

另一款安宮牛黃丸正貨盒面印有防偽標籤及QR Code，而部分冒牌貨沒有防偽標籤，而正牌貨的QR Code可以連接官方網站，冒牌貨則無法連接。海關相信不法分子可能因成本等原因，處理防偽特徵時比較粗疏，檢獲的冒牌中成藥的零售價介乎58元至1000元，比正貨便宜2至3成。