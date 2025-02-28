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高才就業展引大灣區企業到港招聘　何啟明：人才派駐外地做法常見 (14:22)

「香港高才就業展覽2025春」今（28日）舉行，並首次引入大灣區企業，其中廣州南沙人才發展局也到場宣傳人才計劃。勞福局副局長何啟明稱，人才派駐外地做法常見，審批續簽時將考慮對港貢獻等條件。另有高才只獲批兩個半月續簽故到場求職，認為留港機會渺茫。

立法會議員、高才通人才服務協會長尚海龍稱，招聘會提供逾2000職位。現場除香港及內地企業，廣州南沙人才計劃也佔5個攤位。尚海龍認為，香港人才多故吸引大灣區也來港招聘，而且每月大量人才獲批來港，「香港每月怎可能創造1萬個職位呢」；又稱相關企業也設香港分支，屬招商引資。惟記者向南沙攤位查詢，工作人員稱有企業的確設香港分部，但工作地點都在廣州，並介紹記者到當地創業，「這裡也希望引才引資。」

問及在廣州工作是否仍計作高才，何啟明表示，人才流動、派駐外地屬常見，入境處審批時會參考出入境記錄及稅單等。他又呼籲人才「調整吓自己」，以「更寬廣的心態」融入香港。

有高才通簽證持有人質疑續簽要求模糊。已來港兩年、在大專院校工作的Anna（化名）表示，1月底收到入境處通知只獲續簽兩個半月，故今天到場求職，但估計招聘流程至少3個月，「肯定是來不及了」。她稱已達業內薪酬中位數，不知「對香港經濟貢獻」準則為何。何啟明則稱未有B、C類續簽數字。

來自深圳、從事銀行業的黃先生過年前已提交十多份履歷，僅兩份有回音，面試後兩個月仍未有通知，認為香港招聘流程較長，而預算案增加人才計劃申請費、簽證費「感覺比較不友善」，但他認為始終香港市場前景佳，人事關係較簡單，不影響來港意欲。去年底來港、從事建築工程的李先生稱加簽證費無實際影響，但高才通訊群組中「有些情緒」，擔心港府「區別對待」，亦不滿無法享有生育優惠等福利。

中移動亦在現場招聘AI工程人員、項目經理等19個職位。人力資源部江小姐稱，近年有十多名新來港人才加入，很快便能融入職場，因應業務擴張將增聘新來港人才。另外，協助A類高才創業以續簽的科技企業靖承集團也到場招聘，負責人稱目標招聘5名B、C類高才，目前已收到40到50份履歷，但認為不少人只是廣發履歷，需慢慢篩選。

相關字詞﹕編輯推介 高才通 何啟明 勞福局

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