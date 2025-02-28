啟德體育園已發出約43%開幕禮門票　最遲須於明午3時前換票　體育專員強調炒飛或被檢控 (12:32)

對於有人涉於網上平台轉售及炒賣門票，蔡健斌指，警方本星期初採取行動，打擊於網上平台轉售電子門票換領券，留意到網上平台已下架相關炒賣廣告，強調當局非常留意相關情况，並與警方緊密聯絡，不排除採取進一步行動處理。至於日後實體門票會否推行實名制等，蔡健斌稱可作考慮，惟要因應節目本身安排，提到部分活動涉及贊助商向客戶分發門票，「咁係咪一定可以做到實名呢?」，要由主辦單位與贊助商溝通才可下決定。

持換領劵人士須攜券及身分證明文件，於今日中午至晚上10時，或明日上午9時至下午3時換取實體門票。被問到如果市民未能在指定時段前換取實體門票，將如何處理，蔡健斌未有正面回應，再次呼籲市民盡早去換領實體門票，又稱換領站將於下午3時截龍，避免同一時間要前往不同地方的人流有些「衝突」。