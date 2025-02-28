明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

啟德體育園已發出約43%開幕禮門票　最遲須於明午3時前換票　體育專員強調炒飛或被檢控 (12:32)

啟德體育園開幕典禮明日（3月1日）舉行，8500張門票換領券上周公開發售，市民需要到啟德體藝館換取實體門票。體育專員蔡健斌說，截至昨晚已發出當中約3500張、即約43%門票，提醒觀眾明日一定要持實體門票入場，並須於明午3時前換領，呼籲明天市民盡早抵達體育園。他又說，今次實體門票可轉贈親友，並非實名制，不過受《公眾娛樂場所條例》條例規管，強調市民不可炒賣，否則當局或作檢控。

對於有人涉於網上平台轉售及炒賣門票，蔡健斌指，警方本星期初採取行動，打擊於網上平台轉售電子門票換領券，留意到網上平台已下架相關炒賣廣告，強調當局非常留意相關情况，並與警方緊密聯絡，不排除採取進一步行動處理。至於日後實體門票會否推行實名制等，蔡健斌稱可作考慮，惟要因應節目本身安排，提到部分活動涉及贊助商向客戶分發門票，「咁係咪一定可以做到實名呢?」，要由主辦單位與贊助商溝通才可下決定。

持換領劵人士須攜券及身分證明文件，於今日中午至晚上10時，或明日上午9時至下午3時換取實體門票。被問到如果市民未能在指定時段前換取實體門票，將如何處理，蔡健斌未有正面回應，再次呼籲市民盡早去換領實體門票，又稱換領站將於下午3時截龍，避免同一時間要前往不同地方的人流有些「衝突」。

相關字詞﹕編輯推介 啟德體育園 體育專員 黃牛

上 / 下一篇新聞