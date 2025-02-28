啟德體育園開幕禮明舉行　禁帶水樽長傘專業攝影器材入場 (12:03)

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩說，綜合早前多場測試活動觀察所得，園區附近的泊車位大部分在活動開始前兩小時已滿；離場時由於要讓特別巴士路線先行，若市民自行駕車，亦未必可第一時間離開，故呼籲市民使用公共交通工具。如果市民行動不便，她建議可使用的士服務，到宋皇臺道的指定上落客區下車。

運輸署首席運輸主任尹柏恩說，明日會沿用早前數次大型活動的安排，署方已協調港鐵、巴士公司及的士業界，在觀眾進場離場相關時間加強服務，相信可應對額外需求。他指，港鐵會在入場或離場時段，將屯馬線列車加密至早上繁忙時間水平，部分將為空載列車；港鐵宋皇臺站及啟德站有需要會實施人流管理措施，並在繁忙時段於個別出入口實施單向進出安排。巴士公司方面則提供10條特別路線，並已預留額外巴士。

啟德零售館明日將不會開放泊車位，蔡健斌說，大型活動期間，會有數以萬計觀眾到訪體育園，零售館無法提供足夠泊車位滿足需求，亦要避免駕駛人士為停候園內泊車位而在附近兜圈、對交通造成影響，故日後大型活動時亦不會對外開放園內泊車位。