財政司長陳茂波發布新一份《財政預算案》後,今日(28日)出席港台英文版《財政司司長熱線》,對於主持人問及「是否香港最糟糕時期已經過去?(the worst is over for now for HK)」,他認同說法,又指雖然地緣政治緊張將長時間存在,但目前本港吸引投資和人才取得成果,舉例下月將有逾10家公司在港投資,料未來幾年內投資超過500億港元,並創造超過2萬個崗位。