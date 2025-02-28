香港融樂會宣布解散　「相信歷史使命已經完成」 (10:45)

融樂會今早舉行特別會員大會，通過特別決議進行成員自願清盤。執委會主席莊明蓮透露，17名理事僅1人反對，解散的決定「不容易」，在過程中亦感「難過、感觸」，但融樂會作為倡議（advocacy）及賦權（empowerment），並非服務提供者，而執委會認為組織的宗旨及初心「原則上」已達到。

她指早在兩至三年前已萌生解散念頭，形容是「光榮的結束」；在不同政制爭取少數族裔權益均有限制及困難，但強調解散不涉及政治或經濟因素。

組織已任命兩名清盤人員處理債務和負債，莊明蓮指涉及約400萬元，在扣除員工遣散費及長期服務金等開支後，剩餘資金將捐贈給具有類似目標和服務對象的組織。組織目前有捐贈者名單，若資金足夠會給予「2至3個機構」，日後將再召開會員大會決定。

成立24年的融樂會表示，過去在眾多重要項目發揮領導作用，包括倡議《種族歧視條例》；挑戰小一和初中派位制度，確保少數族裔學生進入主流學校；及鼓勵職業培訓機構和大學接納少數族裔學生，見證本港少數族裔由「隱形」轉為「被認可」，現時各領域有逾30個少數族裔的組織或機構，而政府增加應對本港少數族裔在社區的特殊需求。