融樂會宣布解散信已完成歷史使命　前總幹事謝永齡斥事前保密「左手收捐款右手停項目」 (10:45)

融樂會今早舉行特別會員大會，通過特別決議進行成員自願清盤。執委會主席莊明蓮透露，17名理事僅1人反對，解散的決定「不容易」，在過程中亦感「難過、感觸」，但融樂會作為倡議（advocacy）及賦權（empowerment），並非服務提供者，而執委會認為組織的宗旨及初心「原則上」已達到。她指早在兩至三年前已萌生解散念頭，形容是「光榮的結束」；在不同政制爭取少數族裔權益均有限制及困難，但強調解散不涉及政治或經濟因素。

組織已任命兩名清盤人員處理債務和負債，莊明蓮指涉及約400萬元，在扣除員工遣散費及長期服務金等開支後，剩餘資金將捐贈給具有類似目標和服務對象的組織。組織目前有捐贈者名單，若資金足夠會給予「2至3個機構」，日後將再召開會員大會決定。

前總幹事謝永齡認為，因完成使命而解散融樂會的說法荒謬、欠缺說服力，他透露，早在數月前融樂會已醞釀解散，職員亦無被正式諮詢，但當時執委會要求所有人保密及停運項目，令他處境尷尬，猶如「左手在收取捐款，右手停運項目」。他引述「接近消息人士」稱，融樂會缺乏委員會成員，即使有人願意参與亦被拒門外；惟他認為解散做法不負責任，相關原因「似乎是有點牽強及過分」。

謝形容，有人對倡議工作看法狹隘，認為只能以遊行、拉橫額及叫口號等「極端做法」游說；惟本港種族主義仍存，相信仍有不同層面倡議工作，故正與其他同事籌辦慈善機構「香港多元動力」，期望促進本港族裔共融，並享平等待遇及参與機會。

前職員木小姐指，約一個月前收到解散的通知，對相關決定感無言和失望，不認同少數族裔倡議工作已完成，強調相關工作僅「剛剛開始」。她指涉事員工約5至6人，受影響的10多個項目共逾100人，涵蓋中文班、精神健康諮詢及少數族裔共融講座等，期望今年內成立「香港多元動力」繼續服務，亦會盡量邀請受影響的員工加入。

成立24年的融樂會表示，過去在眾多重要項目發揮領導作用，包括倡議《種族歧視條例》；挑戰小一和初中派位制度，確保少數族裔學生進入主流學校；及鼓勵職業培訓機構和大學接納少數族裔學生，見證本港少數族裔由「隱形」轉為「被認可」，現時各領域有逾30個少數族裔的組織或機構，而政府增加應對本港少數族裔在社區的特殊需求。